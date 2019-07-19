طهران تنشر فيديو يدعي كذب الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة إيرانية في هرمز

القاهرة – مصراوي:

نشرت قنوات إيرانية رسمية، مقطع فيديو، تدعي من خلاله كذب رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة بدون طيار، فوق مضيق هرمز.

وتقول إيران إن تلك الصور تثبت كذب ادعاءات الرئيس الأمريكي، من خلال تصوير سفينة الإنزال "يو إس إس بوكسر"، التي قيل إنها أسقطت الطائرة المسيرة، قبل وبعد التصريحات.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو هدوء الأوضاع في تلك المنطقة، ما ينفي –بحسب طهران- أي ادعاءات حول إسقاط الطائرة الإيرانية.

وكان ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.