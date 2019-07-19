​مقتل أربعة أشخاص جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أفغان أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، جراء انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار أن 16 شخصا آخرين جرحوا في الانفجار.

ووقع الانفجار قرب بوابة مدخل جامعة حكومية ، تسمى جامعة كابول، حسبما ذكر فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول.

وأضاف أن قوات الأمن أبطلت مفعول قنبلة أخرى في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.