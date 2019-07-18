وزير خارجية روسيا: لا تحفظات على رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة

كونيجسفينتر (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها ليس لديها تحفظات جوهرية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، السياسية الألمانية أوروزولا فون دير لاين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مستهل حوار بطرسبرج بمدينة كونيجسفينتر، بالقرب من مدينة بون، غربي ألمانيا: "نحن براجماتيون... لا نسعى إلى التوجه لبيانات عامة، وإنما نرتبط بأفعال عملية".

وأضاف لافروف أن "النزاعات الجادة" في العلاقات الألمانية-الروسية يجب ألا تكون عائقا أمام تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن فون دير لاين تبنت نهجا صارما تجاه موسكو عندما كانت تشغل منصب وزيرة دفاع ألمانيا.

وقال الوزير الروسي إن بلاده تأمل في "عملية جرد" للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال القيادة الجديدة للاتحاد، لافتا إلى أن جميع صيغ التعاون السابقة "تم تجميدها" من قبل بروكسل.

وأوضح لافروف أنه لم يتم عقد لقاء قمة أو أي شكل من أشكال الحوار الأخرى بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ نحو خمسة إلى ستة أعوام.