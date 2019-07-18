ارتفاع قتلى انقلاب حافلة مهاجرين شرقي تركيا إلى 17 والمصابين إلى 50

إسطنبول - (د ب أ):

أعلن محمد امين بلمز حاكم ولاية وان، شرقي تركيا، ارتفاع قتلى انقلاب حافلة مهاجرين في الولاية إلى 17 والمصابين إلى 50.

كان بلمز قد صرح في وقت سابق أن عدد القتلى 15 والمصابين عشرين.

وقال بلمز ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة "غبك يولو" على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع إيران.

وأضاف بلمز أن السائق التركي لقي حتفه في حين أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات عدة في مدينة وان.

وأضاف: "سبعة من المصابين في وحدة الرعاية المركزة. ولن تزيد الوفيات إن شاء الله".

وبثت قناة "تي ار تي" الرسمية لقطات لأشخاص مبعثرين حول حافلة صغيرة بيضاء ويحمل رجال الإنقاذ المصابين والجثامين.

تجدر الإشارة إلى أن "وان" تقع على طريق يحاول المهاجرون من دول مثل أفغانستان وباكستان وبنجلاديش سلوكه من أجل السفر إلى أوروبا.