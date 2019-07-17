أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

ميركل ترأس اجتماعا حكوميا في عيد ميلادها الخامس والستين

07:43 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
ميركل ترأس اجتماعا حكوميا في عيد ميلادها الخامس والستين

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

من المقرر أن ترأس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا لمجلس الوزراء في برلين اليوم الأربعاء كما اعتادت على ذلك كل أسبوع، ويتزامن هذا الاجتماع مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين.

وقالت ميركل الأسبوع الماضي عندما سُئلت عن عيد ميلادها: "لا يعني هذا التقدم في السن، لكن ربما اكتساب مزيد من الخبرة".

وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ نوفمبر 2005.

وتحظى ميركل بنسب عالية من التأييد لعملها كمستشارة ، في حين أن حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ تراجع في استطلاعات الرأي ، مما يدل على تزايد شعبية حزب الخضر.

وتعرضت ميركل لثلاث نوبات من الارتجاف في مناسبات عامة مؤخرا، مما دفع المعلقين إلى التكهن بشأن حالتها الصحية.

ويحجم الأطباء عن التكهن بشأن صحة ميركل، التي تعتبر مسألة خاصة في ألمانيا ، حتى بالنسبة لقادة البلاد.

أنجيلا ميركل مجلس الوزراء برلين

الخبر التالى:

خسوف جزئي للقمر في عدة مناطق بألمانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان