ميركل ترأس اجتماعا حكوميا في عيد ميلادها الخامس والستين

برلين - (د ب أ):

من المقرر أن ترأس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا لمجلس الوزراء في برلين اليوم الأربعاء كما اعتادت على ذلك كل أسبوع، ويتزامن هذا الاجتماع مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين.

وقالت ميركل الأسبوع الماضي عندما سُئلت عن عيد ميلادها: "لا يعني هذا التقدم في السن، لكن ربما اكتساب مزيد من الخبرة".

وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ نوفمبر 2005.

وتحظى ميركل بنسب عالية من التأييد لعملها كمستشارة ، في حين أن حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ تراجع في استطلاعات الرأي ، مما يدل على تزايد شعبية حزب الخضر.

وتعرضت ميركل لثلاث نوبات من الارتجاف في مناسبات عامة مؤخرا، مما دفع المعلقين إلى التكهن بشأن حالتها الصحية.

ويحجم الأطباء عن التكهن بشأن صحة ميركل، التي تعتبر مسألة خاصة في ألمانيا ، حتى بالنسبة لقادة البلاد.