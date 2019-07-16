مسؤول إماراتي لـ"العربية": ناقلة النفط المفقودة في هرمز ليست إماراتية

القاهرة- (مصراوي):

نفى مسؤول إماراتي لقناة "العربية" السعودية أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة للإمارات.

وأكّد المسؤول، الذي لم تُسمه القناة السعودية، أنها غير مملوكة أو مشغلة من قِبل الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة.

وكذلك نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، قوله إن "الناقلة النفطية التي اختفت قبالة هرمز ليست مملوكة للإمارات، ولا تحمل أفرادا إماراتيين ولم تصدر نداء استغاثة"، مُشيرًا إلى أن "الجانب الإماراتي يراقب الوضع مع شركاء دوليين".

يأتي ذلك ردًا على تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، قالت فيه إن بيانات تتبع ناقلة نفط تابعة للإمارات العربية المتحدة كانت تمر عبر مضيق هرمز قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين، ما أثار مخاوف بشأن وضعها.

وقالت الوكالة في تقريرها، الذي تداولته وسائل إعلامية أخرى، إن ناقلة النفط "ريا" التي ترفع العلم البنمي، اختفت في ساعة متأخرة من مساء السبت.

ونقلت أسوشيتد برس عن الكابتن رانجيث راجا من شركة "ريفينيتيف" للبيانات، الثلاثاء، قوله إن الناقلة لم تغلق بث موقعها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات. وقال راجا: "هذا مؤشر على الخطر".

ولم يصدر حينها أي تصريح علني من المسؤولين الإيرانيين أو الإماراتيين حول السفينة، فيما رفض الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يراقب البحار في الشرق الأوسط، التعليق على الفور، بحسب "أسوشييتد برس".