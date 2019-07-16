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    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يهاجم "مهاجرات" الكونجرس

    01:00 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يهاجم "مهاجرات" الكونجرس

    الرئيس الأمريكي ترامب

    القاهرة – (مصراوي):

    شهد العالم عددًا من الأحداث الهامة، على مدار الإثنين، أبرزها؛ هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نساء الكونجرس اللائي تنتمين إلى أصول غير أمريكية، وإعلان الدفاع الجوي السعودي تدمير طائرة "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط، وتوضيح الحكومة الألمانية للحالة الصحية للمستشارة أنجيلا ميركل، وعلاقة الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها في الكويت بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي، بالإضافة إلى ترشيح البيت الأبيض لمارك إسبر بشكل رسمي لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي.

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