رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يتوجهون إلى السعودية للقاء خادم الحرمين

بيروت- (أ ش أ):

توجه رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، صباح اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الرؤساء الثلاثة السابقون للحكومة اللبنانية، رئيس الوزراء سعد الحريري مساء أمس الأحد، لتنسيق المواقف قبيل توجههم اليوم للقاء العاهل السعودي.

وشكّل رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، تجمعًا سياسيًا قويًا تألف خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، والتي استغرقت قرابة 9 أشهر وشهد مسارها العديد من الاضطرابات والخلافات السياسية بين القوى والفرقاء السياسيين اللبنانيين.

ويستهدف تجمع الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة اللبنانية، من واقع المواقف التي أطلقوها، الحفاظ على صلاحيات منصب رئيس الوزراء وعدم السماح بالانتقاص منها أو التعدي عليها، وحماية اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) من الاهتزاز ومحاولات ضربه من قبل بعض القوى اللبنانية، والتأكيد على عروبة لبنان وانتهاجه سياسة الانفتاح على العالم والحياد والاعتدال في ظل الاضطرابات الإقليمية المحيطة به.​