رئيس وزراء كوريا الجنوبية يصل داكا لإجراء محادثات بشأن التجارة والاستثمار

داكا - (د ب أ):

وصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك - يون اليوم السبت، إلى داكا لإجراء محادثات مع نظيرته البنجلاديشية الشيخة حسينة بشأن التجارة والاستثمار والأزمة بشأن مسلمي الروهينجا في ميانمار المجاورة.

واستقبل وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، رئيس الوزراء الكوري في مطار حضرة شاه جلال الدولي عصر اليوم، ليستهل لي ناك - يون زيارة تستمر ثلاثة أيام، لتكون المحطة الأولى من جولة تضم أربع دول تشمل طاجيكستان وقرغيزستان وقطر.

ومن المقرر أن يجري لي ناك-يون محادثات مع حسينة، يعقبها توقيع اتفاقيات بشأن التبادل التجاري والثقافي بين بنجلاديش وكوريا الجنوبية غدا الأحد، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية. وقد تتناول المحادثات الثنائية التعاون الأمني أيضا.

وتسعى بنجلاديش للحصول على الدعم الكوري في حل أزمة تتعلق بمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش عقب حملة إجراءات صارمة عسكرية وحشية في ميانمار عام 2017.

وخلال إقامته التي تستمر ثلاثة أيام، من المتوقع أن يزور شركات استثمرت فيها شركات كورية في بنجلاديش ويجري اجتماعات مع رجال الأعمال البنجلاديشيين.

استثمرت كوريا الجنوبية أكثر من مليار دولار في قطاعات المنسوجات والملابس والطاقة والإلكترونيات والاتصالات والشحن، ما ساهم في توفير أكثر من مئة ألف وظيفة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، بحسب السفارة الكورية في داكا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون الرئيس البنجلاديشي محمد عبدالحميد. ومن المتوقع أن يغادر البلاد مساء الاثنين.