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    الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات صارمة ضد تركيا لتنقيبها على الغاز قرب سواحل قبرص

    08:46 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات صارمة ضد تركيا لتنقيبها على الغاز قرب سواحل قبرص

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - (أ ش أ):

    أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص.

    وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا حال أصرت على سلوكها.

    أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد أكدت مصادر أوروبية دراسة تقليص القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو.

    ولوح الاتحاد الأوروبي، الذي وصف الأنشطة التركية بغير المشروعة، - بحسب مصدر دبلوماسي - بتعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا.

    وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قد أعلن السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل.

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