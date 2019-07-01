مصادر تركية تعلن إخلاء سبيل البحارة الأتراك المحتجزين في ليبيا

أنقرة- د ب أ:

صرحت مصادر من وزارة الخارجية التركية بأنه جرى إخلاء سبيل ستة بحارة كانوا محتجزين لدى قوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

كان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، توعد اليوم "بعواقب وخيمة" في حال عدم إطلاق سراح البحارة الستة.

وحذرت تركيا، في وقت سابق، قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، أمس، إن "احتجاز ستة من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".

كان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، حذر، أمس، من أنه الرد بقوة على أي "عدوان" تشنه القوات التابعة لحفتر في ليبيا على أهداف تركية.

يأتي هذا بعد تهديد قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" الليبي، الذي يقوده حفتر، في شرق ليبيا، باستهداف أي تواجد عسكري تركي، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية.