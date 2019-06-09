المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يصل كابول في زيارة لبحث عملية السلام

كابول (أ ش أ)

بدأ المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، زيارته للعاصمة الأفغانية كابول لإجراء مشاورات مع قادة حكومة الوحدة الوطنية، والزعماء السياسيين، والمجتمع المدني بالإضافة إلى النساء.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى كابول - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد - أن خليل زاد سيناقش التقدم الذي أحرزته الجهود الأمريكية لتسهيل تحقيق عملية سلام شاملة، كما سيجري مشاورات مع المواطنين الأفغان من بينهم شباب وطلاب، وصاحبات أعمال من النساء، ومسئولون من الحكومة، إلى جانب زعماء دينيين.

وأوضح البيان "مع بلوغ محادثات السلام إلى مرحلة حرجة، فإن التحدث إلى مزيد من المواطنين الأفغانيين في جميع أنحاء البلاد بشأن آلية تحقيق تسوية سياسية عن طريق التفاوض - والتي ستجلب السلام - يعد أمرًا ذي أهمية قصوى".

كما نوه البيان إلى أن خليل زاد وصل إلى كابول بعد أن زيارة عدة عواصم أخرى من بينها، إسلام آباد، وبرلين، وبروكسل؛ لمناقشة عملية السلام الأفغانية.