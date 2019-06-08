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    أنصار مادورو ينظمون مسيرة في كاراكاس وسط عقوبات أمريكية

    08:44 م السبت 08 يونيو 2019
    أنصار مادورو ينظمون مسيرة في كاراكاس وسط عقوبات أمريكية

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

    كاراكاس (د ب أ)

    قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، إنه تم منع السفن التي تنقل البنزين والطعام إلى فنزويلا من الرسو على ساحل البلاد بسبب أعمال التخريب التي وقعت في 28 مايو، مضيفًا أن كاراكاس تحاول إيجاد حل لهذه القضية.

    وينظم أنصار مادورو مسيرة في كاراكاس دفاعا عن برنامج المساعدات الغذائية الحكومي وسط عقوبات أمريكية زادت صعوبة استيراد الغذاء على البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

    ومنذ بداية الأزمة السياسية في فنزويلا في أواخر يناير، عانت البلاد أيضا من العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي الكبرى، ونسبتها السلطات إلى هجمات، وألقت باللائمة فيها على الولايات المتحدة، التي تدعم المعارضة الفنزويلية وتحاول الإطاحة بمادورو من السلطة. وتنفي واشنطن هذه الاتهامات.

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