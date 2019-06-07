جوتيريش ولافروف يبحثان الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أنه تم، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، تبادل شامل للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في سوريا وفنزويلا وشرق أوكرانيا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وشدد الجانبان، على عدم وجود بديل للطرق السياسية والدبلوماسية لحل هذه الأزمات، كما أكدا من جديد التزامهم بتعزيز مبادئ تعددية الأطراف وأولوية القانون الدولي.

وناقش لافروف وجوتيريش، أيضا آفاق زيادة فعالية الأمم المتحدة؛ لا سيما في مجال منع نشوب النزاعات وحلها، وكذلك قضايا التعاون بين موسكو والمنظمة الدولية.