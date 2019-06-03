ترامب: روسيا وإيران وسوريا يقصفون المدنيين في إدلب

القاهرة- (مصراوي):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوريا وروسيا وإيران، بوقف القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء في محافظة بسوريا.

وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": "نسمع أن روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، تشن قصفًا عشوائيًا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة"، مضيفًا: "ما هو الهدف منها؟ وما الذي ستحصلون عليه؟ توقفوا".

ونفذت وحدات من الجيش السوري، أمس الأحد، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) والمجموعات المرتبطة به في قريتي ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردًا على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.