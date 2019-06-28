​ترامب: ميركل صديقة عظيمة لي

أوساكا(اليابان) - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها "صديقة عظيمة لي"، وذلك أثناء توجههما إلى جلسة ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال ترامب:"إنها شخص رائع وامرأة رائعة وأنا سعيد جدًا بصداقتي معها"، وأشاد بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا. وعادة ما ينتقد ترامب العجز التجاري الأمريكي مع ألمانيا.

وأشارت ميركل إلى الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة وقالت إنها ستثير قضية إيران مع ترامب خلال لقائهما.

ووجه ترامب انتقادا للمعارضة الداخلية في بلاده، قائلاً إنه يفضل أن يكون مع ميركل بدلاً من مشاهدة المناظرات الرئاسية الأولية للحزب الديمقراطي.