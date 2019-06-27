الحريري: ملتزمون بقرارات الجامعة العربية بشأن فلسطين

بيروت - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التزام بلاده بقرارات جامعة الدولة العربية وكذلك القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 ، في شأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني يمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين ويؤكد على حق العودة لهم.

وأشار الحريري - خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم - إلى أن الحكومة ستعقد جلسات تخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) والخطة التي أعدتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للنهوض بالاقتصاد بناء على طلب لبنان.

وأقر مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والموافقة على عدد من القروض والهبات من الصين والبنوك الأوروبي والبنك الدولي، تخص مشروعات للمياه والطرق، إلى جانب هبات لصالح القوات المسلحة اللبنانية.

كما أقرت الحكومة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول، من بينها اتفاقية مع مصر في مجال الحماية الفكرية، وكذلك مع أرمينيا وروسيا، إلى جانب اتفاقية مع صربيا في مجالي الزراعة والبيئة، ومع الجابون في مجال التعاون التجاري.