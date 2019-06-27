الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في تونس

القاهرة – مصراوي:

أدانت الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية التي ضربت مناطق حيوية في وسط العاصمة التونسية الخميس.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أعربت "عن إدانة دولة الإمارات و استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

كما أكدت "وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة و الشعب التونسي في مواجهة العنف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن و استقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها".

وهز تفجيران انتحاريان العاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديجول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.