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    رئيس الحكومة التونسية يدعو المواطنين إلى توحيد الصفوف

    03:37 م الخميس 27 يونيو 2019
    رئيس الحكومة التونسية يدعو المواطنين إلى توحيد الصفوف

    يوسف الشاهد

    تونس - (أ ش أ):

    دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، من أمام مقر وزارة الداخلية كافة أبناء الشعب التونسي إلى عدم الخوف وتوحيد الصف.

    ودعا الشاهد أيضًا الشعب التونسي للحفاظ على ثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية.

    ووصف الشاهد العمليتين الإرهابيتين في شارع شارل ديجول وفي القرجاني بالعمليات الجبانة.

    وتابع رئيس الحكومة بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تطورات الأحداث الأمنية التي وقعت صباح اليوم بالعاصمة، كما اطلع على جاهزية الوحدات الأمنية المنتشرة بكامل أنحاء الجمهورية.

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    Asha
    يوسف الشاهد الحكومة التونسية تونس الإرهاب

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