العاهل السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يستعرضان الأحداث في المنطقة

الرياض - (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعرضا خلاله "الجهود المبذولة للأحداث في المنطقة ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان استعرض خلال لقائه مع بومبيو في جدة "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

ووصل بومبيو إلى المملكة في وقت مبكر اليوم لإجراء محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في وقت لاحق اليوم الاثنين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أن يتوجه إلى الإمارات.