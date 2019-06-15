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    بوتين: قطر شريك مهم وموثوق به في المنطقة

    02:50 م السبت 15 يونيو 2019
    بوتين: قطر شريك مهم وموثوق به في المنطقة

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    دوشنبه - (د ب أ):

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن قطر شريك مهم وموثوق به في المنطقة.

    جاء تصريح بوتين خلال لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة مؤتمر "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث جرى مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجال الاستثمار،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

    وأضاف الرئيس بوتين "نلاحظ تعاونا كبيرا في إطار الأعمال الاستثمارية. صناديق الاستثمار لدينا نشطة للغاية".

    وتابع أنه بفضل قرار السلطات القطرية، جرى تخصيص ملياري دولار للمشاريع المشتركة، ويتم حاليا دراسة المزيد من الفرص في إطار 10 مليارات دولار.

    وأشار الرئيس الروسي، إلى مجالات أخرى للتعاون بين البلدين،قائلا "هذا ينطبق على العلاقات الثقافية والإنسانية، وهذا ينطبق أيضا على التعاون العسكري التقني. وبالطبع، سيكون من المهم لي جدا أن أناقش معكم القضايا المتعلقة بالوضع في المنطقة".

    وأعرب بوتين، عن أمله في أن يخبره أمير قطر عن الاستعدادات لكأس العالم في عام 2022.

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