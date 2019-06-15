  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. أحد أفرع الحرس الثوري مسؤول عن الاعتداء في خليج عمان

    01:01 ص السبت 15 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. أحد أفرع الحرس الثوري مسؤول عن الاعتداء في خليج عمان

    مهاجمة ناقلتي نفط بخليج عمان

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، إن الوضع في الخليج مسؤولية دولية ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر، وأوضح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان امتداد لسلوك إيران المزعزع للأمن في المنطقة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك إمكانية لعودة الحوار في ليبيا، بعد أكثر من شهرين على اندلاع النزاع المسلح بين الفرقاء السياسيين.

    هجمات ناقلات النفط واشنطن إيران خليج عمان ماكرون غسان سلامة ليبيا خليل الحية الاحتلال الاسرائيلي

    الخبر التالى:

    الإيكونوميست: هل يتكرر سيناريو الثمانينيات "حرب الناقلات" في الخليج؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان