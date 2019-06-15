أبرز التصريحات في 24 ساعة.. أحد أفرع الحرس الثوري مسؤول عن الاعتداء في خليج عمان

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، إن الوضع في الخليج مسؤولية دولية ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر، وأوضح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان امتداد لسلوك إيران المزعزع للأمن في المنطقة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك إمكانية لعودة الحوار في ليبيا، بعد أكثر من شهرين على اندلاع النزاع المسلح بين الفرقاء السياسيين.