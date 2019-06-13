المجلس الانتقالي: أحبطنا محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إنه قد تم إحباط محاولتين للانقلاب على المجلس خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم التحفظ على مجموعتين من العسكريين حاولتا القيام بانقلابين.

وأضاف شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي إنه لا خلافات داخل المجلس العسكري "بل يوجد أحيانا تباين في الأراء"، مضيفًا أن المجلس العسكري هو من اتخذ قرار فض اعتصام القيادة العامة بداية هذا الشهر.

وتابع قائلا: "لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا"، مشيرًا إلى أن "بعض الأخطاء حدثت"، وسيتم إعلان التحقيق فيها يوم السبت.

واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا.. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات".