  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة ومعلق وطرق مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    التحالف العربي: دمّرنا أهدافًا حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

    04:36 م الخميس 13 يونيو 2019
    التحالف العربي: دمّرنا أهدافًا حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

    المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

    وأوضح التحالف أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

    وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

    كانت طائرات التحالف شنت سلسلة غارات، على مواقع لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.

    التحالف العربي الأمن الإقليمي صواريخ الحوثيين

    الخبر التالى:

    ماذا نعرف عن السفينتين المُستهدفتين بخليج عُمان؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان