التحالف العربي: دمّرنا أهدافًا حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

القاهرة – (مصراوي):

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح التحالف أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

كانت طائرات التحالف شنت سلسلة غارات، على مواقع لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.