بعد تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثير العاصمة هاري التي تضرب دول شمال إفريقيا على مصر.

وقالت الدكتورة منار غانم، إن العاصفة هاري لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدة أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي، مثل الجزائر وليبيا وتونس، أو بعض مناطق جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان.

وأضافت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أن العواصف الترابية في ليبيا والأمطار الغزيرة في تونس والدول المجاورة لا تشكل أي تهديد على مصر، مشيرة إلى أن ذلك يعود لاختلاف التوزيعات الضغطية بين هذه الدول ومصر، حيث تتأثر مصر حالياً بكتل هوائية شرقية ذات مصادر مختلفة عن تلك المؤثرة على الدول المجاورة.

أوضحت الدكتورة منار، أن مصر تتأثر حالياً بمرتفع جوي سطحي على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يفسر حدوث بعض العواصف مثل العاصفة "هاري"، إلا أن هذه الظواهر لا تشكل خطورة على البلاد.

وأشارت إلى أن الفترات المقبلة قد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الأمطار لا ترتقي إلى مستوى الغزارة التي قد تؤدي إلى فيضانات أو أضرار على المدن والطرق.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد على أن مصر لن تشهد فيضانات خلال الفترة القادمة، وأن أي تقلبات جوية قوية في الدول المجاورة لن يكون لها تأثير على الأحوال الجوية في البلاد، مشيرة إلى أن فرص الأمطار ستكون محدودة وخفيفة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان