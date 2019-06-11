إسبانيا تحصل على خدمة الجيل الخامس من شبكة هواوي بداية من السبت المقبل

مدريد - (د ب أ):

تعتزم عملاقة تكنولوجيا الاتصالات الصينية "هواوي" إطلاق خدمة الجيل الخامس في عدة مدن إسبانية يوم السبت المقبل، ما يجعل إسبانيا واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتمتع بشبكة الهاتف المحمول فائقة السرعة.

وسوف توفر شركة فودافون إسبانا الشبكة في 15 مدينة بداية من 15 يونيو بالتعاون مع الشركة الصينية التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، وفقا لما أعلنه أنطونيو كويمبرا الرئيس التنفيذي لفودافون إسبانا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة إريكسون السويدية الأجهزة اللازمة لشبكة الجيل الخامس.

يشار إلى أن هواوي من الشركات الرائدة في شبكات الهاتف المحمول، خاصة في أوروبا. وأدرجت واشنطن الشركة الصينية ضمن قائمة الشركات التي تخضع علاقاتها التجارية مع شركاء الولايات المتحدة لقيود شديدة الشهر الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بتسهيل التجسس لصالح الحكومة الصينية، كما تمارس ضغوطا على دول غربية أخرى حتى لا تستخدم التكنولوجيا التي تقدمها الشركة.

وقال ديفيد وانج نائب مدير شركة هواوي ألمانيا، لصحيفة راينيشه بوست الألمانية اليوم الثلاثاء، إن الإدراج على القائمة السوداء له تأثير على مبيعات الهواتف الذكية من هواوي في ألمانيا.

وأفاد بأن العملاء قلقون من ألا يتمكنوا من الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد من جوجل .

يشار إلى أن جوجل لديها حاليا فرصة حتى منتصف أغسطس قبل فرض قيود على أنظمة التشغيل الخاصة بها على هواتف هواوي.