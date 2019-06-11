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    اليوم.. محمد بن زايد يبدأ زيارة لألمانيا

    09:23 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019
    اليوم.. محمد بن زايد يبدأ زيارة لألمانيا

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

    برلين - (د ب أ):

    يبدأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، زيارة للعاصمة الألمانية برلين تستغرق يومين.

    ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي عهد الإمارة في قصر الرئاسة "بيليفو" ببرلين مساء اليوم.

    ومن المخطط أن يلتقي ولي العهد المستشارة أنجيلا ميركل في ديوان المستشارية على مأدبة عشاء غدًا الأربعاء، يسبقها بزيارة مع عمدة برلين، ميشائيل مولر، للنصب التذكاري "دير ريس" في ميدان "برايتشايدبلاتس"، لإحياء ذكرى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في برلين في ديسمبر عام 2016.

    محمد بن زايد آل نهيان أبو ظبي ألمانيا برلين

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