اعتقال 3 عناصر خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة عناصر كانوا يخططون لتنفيذ "عمليات إرهابية" في البلاد.

وأفاد الجهاز العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ بأن قيادة العمليات الخاصة الثانية "أفواج الموصل وكركوك وصلاح الدين" تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عمليات التعقب والاستهداف للخلايا الإرهابية في البلاد، مضيفا أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المواطنين خلال الأيام القادمة، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق إلقاء القبض على أربعة "إرهابيين" في محافظة ديالى بينهم محكوم بالإعدام غيابيا.

وتشن القوات الأمنية العراقية حملات أمنية مكثفة أسفرت عن اعتقال العديد من العناصر الإرهابية في البلاد، خاصة بعد وقوع 6 تفجيرات يوم (الخميس) الماضي بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة في محافظة كركوك والتي أدت إلى مقتل وإصابة 19 شخصا.