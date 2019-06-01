بابا الفاتيكان يواصل زيارته إلى رومانيا بإقامة قداس في مزار كاثوليكي

بوخارست - (د ب أ):

يواصل بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم السبت رحلته إلى رومانيا حيث سيقوم بزيارة أهم مزار كاثوليكي في الدولة ذات الأغلبية الأرثوذكسية.

ويحظى مزار العذراء مريم في سومولو تشوك، في شرقي ترانسيلفانيا، بتبجيل الرومانيين من العرقية المجرية. وقال الفاتيكان إنه يتوقع أن يحضر القداس مئات الآلاف، من بينهم رئيس المجر يانوس أدر.

ومن المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس يوم غد الأحد إلى بلاج، أيضا في ترانسلفانيا لتطويب سبعة أساقفة من الروم الكاثوليك الذين توفوا في السجن جراء تعرضهم للاضطهاد إبان فترة الحكم الشيوعي في رومانيا.