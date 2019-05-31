ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات القضايا الإقليمية

أبوظبي (أ ش أ)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سبل تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.