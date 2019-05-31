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    ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات القضايا الإقليمية

    09:53 م الجمعة 31 مايو 2019
    ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات القضايا الإقليمية

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    أبوظبي (أ ش أ)

    بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سبل تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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    محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء اليابان القضايا الإقليمية اليابان الإمارات

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