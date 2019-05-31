مرسوم رئاسي في روسيا بتغيير أسماء 12 مطارا رئيسيا

موسكو- (د ب أ):

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الجمعة بتغيير أسماء 12 من المطارات الرئيسية في أنحاء البلاد.

وتغيرت أسماء المطارات الثلاثة الأكثر ازدحاما في العاصمة موسكو. وصار اسم مطار شيريميتيفو الدولي يحمل اسم "الكسندر بوشكين"، الشاعر والكاتب المسرحي والروائي الذي ينتمي للقرن التاسع عشر، كما أصبح مطار دوموديدوفو الدولي يحمل اسم العالم "ميخائيل لومونوسوف" (القرن الثامن عشر)، وتحول اسم مطار فنوكوفو الدولي إلى مطار "أندري تيوبلوف"، مصمم الطائرات في الاتحاد السوفيتي السابق.

ولم يتضمن المرسوم سببا لتغيير الأسماء.

وكان مدون من محطة "إيكو موسكافي" المستقلة التي تتمتع بشعبية تنبأ في وقت سابق بأن عملية التغيير ستتطلب مخصصات مالية كبيرة.

وكتب المدون فيودور كراشنينيكوف أواخر العام الماضي:"تصميمات جديدة، شاشات، لوحات، وغير ذلك... يعني كل هذا بالطبع أوامر (حكومية) وعقودا وأموالا كثيرة."