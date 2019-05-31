​الصين تستعد لرفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

بكين - (د ب أ):

من المقرر أن تدخل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مرحلة جديدة يوم غد السبت، فيما تستعد بكين لرفع الرسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وستؤثر الرسوم بشكل رئيسي على منتجات زراعية وغذائية أمريكية كانت قد طالتها رسوم في وقت سابق بما يتراوح بين 5 و10%، وسيتم رفعها إلى 25%.

وتأتي هذه التحركات بعد أن رفعت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت تلك الزيادة هي الأولى منذ أن دعت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة في كانون أول/ديسمبر في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا برفع الرسوم جمركية على سلع صينية أخرى تبلغ قيمتها352 مليار دولار، ما يعني أن جميع الواردات الصينية تقريبا إلى الولايات المتحدة قد تكون عرضة لرسوم إضافية.