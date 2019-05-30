  • عاجل:القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    بولتون: ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    07:12 م الخميس 30 مايو 2019
    بولتون: ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي

    واشنطن - أ ش أ

    قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف بولتون - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية - أن الرئيس الأمريكي يقدر جهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كما أنه فخور بالعمل معها.

    وأشار بولتون إلى أن ترامب يتطلع إلى التفاوض مع بريطانيا المستقلة بالكامل -على حد وصفه- بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أنه يأمل في عقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة قريبا.

    وأوضح المستشار الأمريكي أن الرئيس ترامب يتطلع إلى يوم يمكن فيه للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاق ثنائي يكون مفيدا للبلدين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    جون بولتون دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بريكست
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان