بولتون: ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

واشنطن - أ ش أ

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بولتون - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية - أن الرئيس الأمريكي يقدر جهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كما أنه فخور بالعمل معها.

وأشار بولتون إلى أن ترامب يتطلع إلى التفاوض مع بريطانيا المستقلة بالكامل -على حد وصفه- بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أنه يأمل في عقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة قريبا.

وأوضح المستشار الأمريكي أن الرئيس ترامب يتطلع إلى يوم يمكن فيه للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاق ثنائي يكون مفيدا للبلدين.