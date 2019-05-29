الأمن اللبناني يحبط تهريب 43 سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية

بيروت - (أ ش أ):

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية تهريب 43 شخصا يحملون الجنسية السورية من بينهم 12 طفلا، إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أحبطت اليوم عملية التهريب لهؤلاء الأشخاص من سوريا، عبر بلدة (المنارة) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.