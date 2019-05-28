الرجل الذي هاجم رئيس البرازيل معاق ذهنيا ولا يمكن سجنه

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

أصدر قاض برازيلي حكما بأن الرجل الذي طعن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال حملة انتخابية في سبتمبر معاق ذهنيا ولا يمكن سجنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية ،نقلا عن قرار القاضي الصادر يوم أمس الاثنين، أن أديليو بيسبو دي أوليفيرا يعاني من إضطراب عقلية .

وكان بيسبو دي أوليفيرا قد هاجم المرشح اليميني المتطرف في ذلك الوقت بولسونارو خلال حملة انتخابية جنوبي البلاد في السادس من سبتمبر الماضي، مسببا له اصابات خطيرة في المعدة .