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    الملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر (صورة)

    01:15 م الأحد 26 مايو 2019
    الملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر (صورة)

    الملك سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

    ونشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

    وعلق باطرفي على الصورة قائلا: الملك سلمان مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى مصر ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦.

    الملك سلمان في العدوان الثلاثي

    الملك سلمان العدوان الثلاثي على مصر مركبة عسكرية مواقع التواصل الاجتماعي خالد محمد باطرفي

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