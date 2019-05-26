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حفتر: الهجوم على طرابلس مستمر حتى القضاء على الجماعات المسلحة نهائيًا

03:35 ص الأحد 26 مايو 2019
حفتر: الهجوم على طرابلس مستمر حتى القضاء على الجماعات المسلحة نهائيًا

المشير خليفة حفتر

باريس (د ب أ)

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد.

وفي حوار صحفي نادر، قال حفتر لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليومية، إنه وجه قواته العسكرية إلى العاصمة الليبية بعد فشل ست جولات من المفاوضات مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال حفتر إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج غير قادر على اتخاذ القرارات بسبب أنه تحت سيطرة المسلحين.

وأضاف حفتر أنه "في الجولة الأخيرة من المفاوضات أدركت أنه ليس هو من يأخذ القرارات، وبالتأكيد فإن الحل السياسي يبقى هو الهدف، ولكن للعودة إلى السياسة يجب القضاء على المسلحين مرة واحدة ونهائيا".

ورفض الرجلان الدعوات لوقف إطلاق النار خلال جولات خارجية الأسبوع الماضي، خلال تواجد حفتر في باريس والسراج في تونس. وعرض حفتر في الحوار العفو عن المسلحين الذين يتخلون عن حمل السلاح.

طرابلس الجماعات المسلحة خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي
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