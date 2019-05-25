الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد "حصانة نتنياهو"

تل أبيب (د ب أ)

تظاهر الآلاف في تل أبيب مساء اليوم السبت، ضد الجهود الرامية إلى طرح تشريع من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالفساد.

وقادت الاحتجاجات أحزاب المعارضة "أبيض وأزرق" والعمل و "ميرتس" بالتعاون مع جماعات حقوقية مدنية تحت شعار "درع دفاعي من أجل الديمقراطية".

وكتب منظمو الفعالية عبر موقع فيسبوك "لن ندع نتنياهو يجر إسرائيل إلى تشريع خطير على الطراز التركي يكون فيه الحاكم فوق القانون".

وقدم أحد أعضاء حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الأسبوع الماضي تشريعا يهدف إلى منح نتنياهو حصانة من الملاحقة القضائية .

ووفقا لتقارير إعلامية، يسعى نتنياهو أيضا إلى استصدار قانون يسمح للبرلمان بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا.