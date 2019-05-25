  • عاجل:بالفيديو.. آثار آنفيلد مستمرة.. برشلونة يخسر كأس إسبانيا على يد فالنسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد "حصانة نتنياهو"

    10:27 م السبت 25 مايو 2019
    الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد "حصانة نتنياهو"

    مظاهرات في إسرائيل -أرشيقية

    تل أبيب (د ب أ)

    تظاهر الآلاف في تل أبيب مساء اليوم السبت، ضد الجهود الرامية إلى طرح تشريع من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالفساد.

    وقادت الاحتجاجات أحزاب المعارضة "أبيض وأزرق" والعمل و "ميرتس" بالتعاون مع جماعات حقوقية مدنية تحت شعار "درع دفاعي من أجل الديمقراطية".

    وكتب منظمو الفعالية عبر موقع فيسبوك "لن ندع نتنياهو يجر إسرائيل إلى تشريع خطير على الطراز التركي يكون فيه الحاكم فوق القانون".

    وقدم أحد أعضاء حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو الأسبوع الماضي تشريعا يهدف إلى منح نتنياهو حصانة من الملاحقة القضائية .

    ووفقا لتقارير إعلامية، يسعى نتنياهو أيضا إلى استصدار قانون يسمح للبرلمان بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا.

    تل أبيب إسرائيل بنيامين نتنياهو مظاهرات

    الخبر التالى:

    العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان