مقتل 23 نزيلا جراء تمرد بسجن في فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 23 نزيلا حتفهم في تمرد بمركز للشرطة غربي فنزويلا، وفق ما أعلنه مرصد السجون الفنزويلية وهو منظمة غير حكومية يوم الجمعة.

وقع التمرد في مدينة أكاريجوا بولاية بورتوجيزا، حسبما أفادت المجموعة التي تدافع عن حقوق السجناء على موقع تويتر.

وأصيب 14 من مسؤولي السجن في الحادث الذي وقع في مركز الشرطة صباح الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة إيل ناسيونال اليومية.

وقال الصحفي دانيال كولينا على موقع تويتر إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار وانفجار قنابل يدوية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي نزيلا مقنعا يشهر سلاحا مع زائرتين لمركز الشرطة. وقال الرجل إنه "مستعد للموت" بينما دعت المرأة إلى "الحوار".

واتهم مرصد السجون الفنزويلية السلطات بارتكاب "مذبحة".

يذكر أن الاضطرابات شائعة في سجون فنزويلا المزدحمة حيث قتل 39 شخصا في عام 2017 في سجن في ولاية امازوناس، كما قتل 69 شخصا في عام 2018 في مركز للشرطة قرب العاصمة كاراكاس، وفقا لأرقام مرصد السجون الفنزويلية.