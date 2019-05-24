"العربية للتصنيع": نستفيد من الخبرة الألمانية في توطين التكنولوجيا بمصر وأفريقيا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أهمية الاستفادة والتعاون مع الخبرة الألمانية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في الخطة القومية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بمصر وإفريقيا.

جاء هذا خلال جلسة المباحثات لاستكمال دراسة تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة DMG MORI الألمانية في عدة نقاط ومنها تأهيل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بأحدث التكنولوجيات في إطار الثورة لصناعية الرابعة وأيضا التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر من المهندسين والفنيين، حيث يتم تدريب 26 مهندسا على أحدث برامج تشغيل ماكينات CNC، وسيتم استكمال التدريب بدولة ألمانيا للمتميزين من المتدربين والحصول على شهادة دولية معتمدة من ألمانيا.

وأوضح التراس أن التعاون مع شركة DMG MORI يستهدف دعم التصنيع في القارة الإفريقية كهدف استراتيجي، مشددا على دور الهيئة في عملية تعزيز الرقمنة وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية بمصر والمنطقة الإفريقية.

من جانبه، أعرب الدكتور أوجو جيلاردي المدير التنفيذي لشركة DMG MORI عن تقديره لهذا التعاون باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية..مضيفا أن مصر تُمثل مفتاح إفريقيا والاستقرار بالمنطقة وقلبها الصناعي.

وأكد على دور مصر في المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي بإفريقيا.

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