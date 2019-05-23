الهدوء يعود لجاكرتا بعد أعمال شغب على خلفية نتيجة الانتخابات

جاكرتا - (د ب أ):

عاد الهدوء للعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وأنصار المرشح الرئاسي الخاسر برابوو سوبيانتو.

وقد جرى تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا بالقرب من مكاتب وكالة الإشراف على الانتخابات صباح اليوم، وذلك عقب أن هاجم بعض المتظاهرين نقطة شرطية بوسط جاكرتا وأشعلوا النار في مركبات خلال الليل.

وذكر التلفزيون المحلي أن بعض المحال والمطاعم في منطقتي تاناه ابانج وسابانج التجاريتين فتحتا أبوابهما.

وطالب برابوو في رسالة مصورة المتظاهرين بالعودة لمنازلهم، وأكد لهم أنه سوف يطعن على نتائج الانتخابات بصورة قانونية.

وكانت أعمال الشغب قد اندلعت لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، عقب أن ألقى المتظاهرون عبوات حارقة وزجاجات مياه على أفراد الشرطة.

وقد قتل شخص في أعمال الشغب، بحسب ما أعلنته الشرطة. ولم تعلن الشرطةعن سبب الوفاة وقالت إنها تحقق في ملابسات الوفاة.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات مساء أمس الأول الثلاثاء. وقد أصيب أكثر من 200 شخص، بينهم تسعة من رجال الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة الوطنية محمد إقبال إن اثنين من الذين تم إلقاء القبض عليهم ينتمون لعضوية جماعة حركة الإصلاح الإسلامية.

وأضاف إقبال أن الجماعة لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وقد أرسلت أعضائها لسورية للقتال إلى جانب الجماعة الإرهابية.

وأوضح في مؤتمر صحفي "وفقا للإفادات التي أدليا بها للشرطة، فانهما بالفعل كانا يعتزمان شن حرب جهادية".

وفاز الرئيس الحالي جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت في 17 أبريل لكن برابوو رفض النتيجة ، قائلاً إن هناك تزويرًا واسع النطاق في الانتخابات.

وحذر ويدودو أمس من أنه سوف يتم اتخاذ إجراء حاسم ضد مثيري الشغب.

وقال داهنيل سيمانجونتاك المتحدث باسم حملة برابوو الانتخابية إنه من المتوقع أن يقدم الفريق القانوني للمرشح الطعن لدى المحكمة الدستورية في وقت لاحق من اليوم.