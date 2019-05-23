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    صحيفة صينية: الولايات المتحدة أكبر صانع للمشاكل في المجتمع الدولي

    03:43 ص الخميس 23 مايو 2019
    صحيفة صينية: الولايات المتحدة أكبر صانع للمشاكل في المجتمع الدولي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن/بكين - (د ب أ):

    وصفت صحيفة الشعب الصينية الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع للمشكلات في المجتمع الدولي".

    وقالت الصحيفة في تعليق نشرته الخميس: "منذ أكثر من عام، تتصرف الولايات المتحدة وكأنها ثور داخل متجر صيني، حيث تلوح بعصا التعريفات وتثير النزاعات التجارية وتهاجم القواعد التي يستند إليها نظام التجارة متعدد الأطراف"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

    وأضافت: "من خلال فرض تعريفات واسعة النطاق ، تجاهلت الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة وقواعد منظمة التجارة العالمية ، ووضعت عمدا ومن جانب واحد المصالح فوق القواعد الدولية".

    وتابعت أن" عداء هذه الإدارة للقواعد الدولية أصبح سمة سياستها الخارجية".

    دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين الحرب التجارية
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