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التحالف العربي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

12:18 ص الأربعاء 22 مايو 2019
التحالف العربي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

العقيد ركن تركي المالكي

الرياض - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأضاف المالكي - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الميليشيات الحوثية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران السعودية -والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين- بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

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