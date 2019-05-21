وزير خارجية ألمانيا: يمكن لأوروبا قوية فقط امتلاك صوت موحد على الساحة العالمية

هامبورج- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مشاورات مع نظرائه من دول البلطيق بشأن السياسة الأمنية الأوروبية قبل أيام قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال ماس اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الذي تم في مبنى البلدية بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا إنهم اتفقوا على أنه يمكن لأوروبا قوية فقط امتلاك "صوت موحد على الساحة العالمية"، موضحا أن ذلك يسري أيضا على العلاقات مع روسيا.

وأكد وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس أنه لهذا السبب يعد "من المهم للغاية" أن يكون هناك تأييد قوي للاتحاد الأوروبي خلال انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظر إجراؤها يوم الأحد القادم.

وقال ماس إن الأمن الإلكتروني يعد أحد الركائز الأساسية للسياسة الأمنية الأوروبية، مشددا على ضرورة الدفاع عن ذلك في مواجهة روسيا أيضا، ولكنه أكد: " في الوقت ذاته يعد واضحا أننا نعتزم مواصلة الحوار مع روسيا".

وشارك في الاجتماع اليوم أيضا وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيسيوس ووكيل وزارة الخارجية في إستونيا بول تيسالو.

وبالنظر إلى الوضع الخاص في دول البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي، أوضح ماس: "أمن دول البلطيق هو أمن أوروبا أيضا".