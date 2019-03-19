مسؤول: زيارة بولسونارو تسلط الضوء على إعادة صياغة العلاقات الأمريكية البرازيلية

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء سوف تسلط الضوء على إعادة صياغة العلاقة بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وسوف يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره بولسونارو ،القائد العسكري السابق والسياسي اليميني المتطرف الذي يحظى بإعجاب ترامب بشكل معروف، لعقد اجتماع ثنائي ومؤتمر صحفي مشترك.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه على الرغم من أن الاجتماع سيكون بشكل أساسي حول تصورات الرئيسين، فإنه سوف يوفر لهما أيضا فرصة لمناقشة ما قاما به لتغيير العلاقة بين بلديهما منذ يوم انتخاب بولسونارو.

وأضاف المسؤول إن العلاقات تحظى دائما بإمكانيات ، لكن في الماضي ، حتى أكثر الحكومات البرازيلية ودا، لم تكن بهذا القدر من الود تجاه الولايات المتحدة.

وقال المسؤول:"هذه المرة الأمر مختلف. إنها إعادة صياغة تاريخية للعلاقة الأمريكية البرازيلية"، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكنها الآن اعتبار البرازيل حليفة حقا.

وأضاف أن هناك "قدرا كبيرا من الاحترام الشخصي" بين ترامب وبولسونارو يكمن في صميم التغيير، كما أن منهجهما الأيديولوجي المشترك يترجَم إلى "فرصة حقيقية لإعادة صياغة جوهرية" للعلاقات بين البلدين.

وقال إنه خلال الزيارة، سوف يصدر ترامب وبولسونارو بيانا مشتركا يتضمن خططا لتوسيع التعاون الاقتصادي والعسكري، مشيرا على وجه التحديد إلى الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأكد المسؤول أن المحادثات ستغطي أيضا هدف البرازيل الخاص بالانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوضع في فنزويلا.