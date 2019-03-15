الأحد.. الكابينت الاسرائيلي يجتمع لبحث التوتر على حدود غزة

كتبت – إيمان محمود:

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي "كابينت"، عقد اجتماع يوم الأحد المُقبل، لبحث التوتر على حدود قطاع غزة المُحاصر.

ودوت صفارات الإنذار الليلة في جوش دان وأعلن مستوطنو تل أبيب سماعهم دوي انفجارات قوية، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش عن إطلاق صاروخين من غزة اعترضت القبة الحديدية أحدهما.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش نتنياهو جلسة مشاورات أمنية بمقر وزارة الجيش بالكرياه في تل أبيب، وأمر رئيس بلدية تل أبيب بفتح الملاجئ في المدينة، وأمر أيضا رئيس بلدية ريشون لتسيون فتح الملاجئ العامة بالمدينة، كإجراء احتياطي تحسبا لتطورات الوضع الأمني.

,أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، أن حركة حماس أطلقت الصواريخ على تل أبيب بالخطأ.

وتوصلت سلطات الاحتلال الى هذه التقديرات قبل إطلاقها لسلسلة الغارات الجوية على قطاع غزة، وحملت سلطات الاحتلال حركة حماس مسؤولية التصعيد.