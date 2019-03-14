حلف الناتو يؤكد التزامه بسياسة "الباب المفتوح" لضم أوكرانيا

بروكسل (أ ش أ)

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجددا، التزامه بسياسة "الباب المفتوح"، فيما يتعلق بزيادة عدد أعضائه، وكذلك قرار قمة بوخارست للناتو لعام 2008 بأن تصبح كل من أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو بمجرد تلبية جميع المتطلبات الضرورية.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لعام 2018، الذي قدمه في مقر الناتو في بروكسل، يوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وذكر التقرير، أنه في قمة بروكسل أعاد قادة الناتو التأكيد على قرار قمة بوخارست لعام 2008 بأن تصبح جورجيا عضوا في الحلف، وفي ضوء تطلعات أوكرانيا مجددا لعضوية الناتو فإن أعضاء الحلف يؤيدون أيضًا قراراتهم المتخذة في قمة بوخارست ومؤتمرات القمة اللاحقة.

وخلال تعليقه على إمكانية حصول أوكرانيا على خطة عمل العضوية، قال ستولتنبرج إن أوكرانيا وحلف الناتو لديهما بالفعل جميع الأدوات اللازمة لشراكة فعالة.

وأوضح أمين عام الناتو "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، أعتقد أن لدينا بالفعل العديد من الأدوات المختلفة، فلدينا البرنامج الوطني السنوي ولجنة الناتو - أوكرانيا بالإضافة إلى شراكات وأنشطة مختلفة، لذلك لدينا بالفعل الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدم لتعزيز شراكتنا ومساعدة أوكرانيا على التحرك نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

يُشار إلى أن التعديلات - التي أدخلت على دستور أوكرانيا والتي تتضمن مسار البلاد للعضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو - دخلت حيز التنفيذ في 21 فبراير.

وأقر البرلمان الأوكراني - في 7 فبراير الماضي - قانون إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا بشأن المسار الاستراتيجي للدولة للحصول على العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف الناتو، ووقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو القانون في البرلمان الأوكراني في 19 فبراير الماضي.

ووفقًا للوثيقة، تستثني الأحكام الانتقالية للدستور فقرة تنص على استخدام القواعد العسكرية الحالية على الأراضي الأوكرانية من أجل التمركز المؤقت للتشكيلات العسكرية الأجنبية بموجب شروط التأجير وفقًا للمعاهدات الدولية.