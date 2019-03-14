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    ترامب يؤكد استعداده لإبرام اتفاق تجاري كبير مع بريطانيا

    05:37 م الخميس 14 مارس 2019
    ترامب يؤكد استعداده لإبرام اتفاق تجاري كبير مع بريطانيا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (أ ش أ)

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وجود إمكانية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك في وقت يواجه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أزمة في البرلمان البريطاني.
    ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن ترامب قوله - على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "إن حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة بإمكانية غير محدودة".
    يذكر أن مجلس العموم البريطاني رفض، الثلاثاء الماضي، اتفاق "بريكست" المعدل الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
    وكان ترامب أشار في نوفمبر الماضي إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية أخطأت بتوقيعها اتفاقا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلا.

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