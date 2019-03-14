رئيس الحكومة العراقية يعلن اعتزامه زيارة السعودية قريبا

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الخميس أنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريبا للتوقيع على اتفاقيات مهمة.

وقال عبد المهدي، خلال لقائه ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي الذي يزور العراق حاليا:"نحن عازمون على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة قريبة الى المملكة العربية السعودية".

وأضاف "أننا نتطلع لإقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين والأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع السعودية وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية".

ونقل الوزير السعودي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان لرئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا "حرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة".

وجرى خلال اللقاء بحث "الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة وأبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود اعمار العراق".

ويرافق الوزير السعودي وفد ضم وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم و ومساعد محافظ هيئة الطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الدوران.