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    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن

    01:24 ص الخميس 14 مارس 2019
    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن

    مجلس الشيوخ الأمريكي

    واشنطن - (د ب أ):

    صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

    ويعد تمرير هذا الإجراء بالمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ، توبيخا للرئيس دونالد ترامب، حيث انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير ذلك الإجراء.

    ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس النواب الذي يسطر عليه الديمقراطيون، ومن المتوقع أن يتم إقراره ليتم تقديمه إلى الرئيس، الذي قال إنه سيستخدم الفيتو ضده.

    وقال السيناتور بيرني ساندرز، أحد رعاة القرار، إن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ، مشيرا إلى أن "هذا الدعم لم يقره الكونجرس كما ينص الدستور".

    مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن اليمن دونالد ترامب

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